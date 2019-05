Daneben gibt es auch zahlreiche kleinere Festivals, die vielleicht nicht mit dem grossen Headliner, dafür anderweitig punkten. Für einen Festivalüberblick in dieser Zeitung wollen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Welches ist Ihr Lieblingsfestival, und warum?

Schreiben Sie uns bis zum 15. Mai einen kurzen Text an Redaktion@bernerzeitung.ch oder an BZ Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Mein Festival). Eine Auswahl der Zuschriften werden wir in der Zeitung publizieren. Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihren Namen, Ihren Vornamen sowie Ihren Wohnort anzugeben.