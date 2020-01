Gesucht: Die Kuh und ihr Kalb

Von Stefanie Fischer, angestellt in der Administration des Pflegeheims, erfahren wir, dass im Zug der Gesamtsanierung des Hauses der ganze Betrieb während der Abriss- und Bauarbeiten nach Grosshöchstetten gezügelt wird. «Die Kuh und ihr Kalb hatten wir bereits in unserer grossen Heubühne eingelagert. Dort befindet sich auch ein Flohmarkt, den wir in den letzten Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben.

Kuh und Kalb wurden aber deutlich als unverkäuflich gekennzeichnet und abgesperrt.» Umso grösser das Erstaunen, als die beiden plötzlich nicht mehr auffindbar sind. In der zweiten Dezember-Woche wurden sie aus der Heubühne an der Thunstrasse 36 entwendet. «Handelt es sich um einen Irrtum, oder wurde die zwei Tiere tatsächlich gestohlen?» Diese Frage beschäftigt Stefanie Fischer.

Im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner von Alterswohnen Glockenthal sucht sie nach Antworten. «Wer hat die Kuh und ihr Kalb gesehen?»