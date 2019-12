Rückblick auf den Sturm Lothar

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Lothar? Waren Sie betroffen, oder zog der Sturm an Ihnen vorbei? Senden Sie uns bis zum 16. Dezember einen kurzen Text dazu. Falls Sie über Bildmaterial verfügen, legen Sie dieses bei.

Unsere Adressen: Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Lothar) oder als Brief an BZ Berner Zeitung, «Forum», Postfach, Dammweg 9, 3001 Bern. Bitte geben Sie Namen, Vornamen, Adresse, Alter und Telefonnummer an. Wir publizieren einige Texte hier im «Forum». (jap)