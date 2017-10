SMS vom Donnerstag, 5. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



12-bändige Jubiläumsausgabe des grossen Brockhaus, 18. Auflage, wie neu. Abzuholen in Unterseen, bitte nur abends anrufen.

079 204 87 88



Ungefähr 50 Bundesordner (4cm und 7cm, neue, neuwertige und gebrauchte, in vier Bananenschachteln). Abzuholen in Burgdorf.

079 415 52 01



Ein Satz Bleischrift (Typ: Aldine, 20p, 28p, in Schublade) sowie diverses Zubehör zu Linotype-Bleisatzmaschine. Abzuholen in Belp.

079 489 09 84



Ungefähr 70 LPs (Klassik, Jazz, Operette, Schlager, Volkstümlich). Nur als Gesamtposten.

034 497 23 08



Damenvelo «Kristall», 6-Gang-Schaltung mit zusätzlicher Halbgangschaltung, englischer Lenker.

034 497 23 08



Farbfernseher Philips, 82 cm. Nur SMS.

077 419 44 00



Altes, schönes Marmelspiel aus Holz.

079 582 78 57



Duromatic Mivit, Durchmesser: 22 cm.

078 833 55 89



Hackmaschine Kenwood mit 3 Einsätzen.

078 833 55 89



Blaugestiefelter Schleimkopf (Cortinarius praestans, Schleiereule). In Thun. Bitte nur SMS. (PS. Hat nichts mit einem Tier zu tun, es ist ein wunderbarer Pilz).

077 411 88 30



Diverse Puzzle (1000/1500/2000 Teile) sowie Milchkessel und Milchbecken (Entrahmer), je fünf Liter. Muss in Spiez abgeholt werden.

076 579 30 16



Tisch (oval, Kiefer) und sechs Stühle (Kiefer). Geeignet für Gartenhaus, etc. Abzuholen in Heimiswil.

079 287 51 19



Antikes Kinderbett (ohne Lättlirost, renovationsbedürftig) und 11 Kaninchenschubladen (72 x 81 x 14 cm).

031 761 07 57



Palmenhaus zum Überwintern von Palmen oder anderen Pflanzen, Höhe: 300 cm, mit Gestänge: 365 cm. Muss abgeholt werden.

031 829 00 09





Gratis gesucht



Modelleisenbahn, Spur N und Z. Loks, Wagen, Schienen. Nur SMS.

079 448 72 54



Bluetooth-fähiges Tablet oder Laptop. Danke.

079 372 85 31



Gartenwerkzeug für Gemüsebauprojekt in der Region Langnau.

077 469 40 26



Ha so Freud a Modäujsebahne, wär het no eini? Egal was, o kaputti. Danke.

079 884 44 53



Vier Hühnertransportkisten in gutem Zustand.

033 345 20 03



Armbanduhren.

076 373 53 53



Discokugel.

079 823 80 97



Altes Rennvelo, Zustand egal.

077 418 10 33



Weissen, 3-türiger Schrank. Tiefe: ca. 45 cm.

076 443 88 55



Alte Holzleiter, darf defekt sein (für Deko). Nur SMS.

079 904 79 59



Fischerregenmantel (lang, Grösse: M bis L, grün, PVC). Nur SMS.

077 432 98 83



Äs auts Töffli, darf auch defekt sein.

079 729 12 16



Armbanduhren und Taschenuhren, auch wenn defekt. Porto wird gerne übernommen. Vielen Dank.

079 262 42 27





Diverses



Verloren in der Region Langnau-Zollbrück: Handy Nokia 3510i in Lederetui.

034 496 52 41