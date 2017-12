SMS von Donnerstag, 7. Dezember

SMS

Zu verschenken



Berner Reitwägeli, Eisenbereift mit Bremse. Zustand gut. Einspänner.

079 623 78 61



2 Schul-Schiefertafeln, liniert. Grösse 27,5 x 19,5 cm. Bitte nur sms.

079 652 49 65



8 Kochbücher (Betty Bossi, Tiptopf usw.). Grillieren, Salate, Backen, Guetzle usw. Und 1 Kochbuch Jg. 1940, hauswirtschaftliches Kochen. Müssen abgeholt werden, Raum Thun. Bitte nur SMS.

079 600 97 69



Jutzler-Schrank, grau, 220 hoch, 153 breit, 60 tief. 4 Tablare und 2 grosse Tablare. Kann in Kirchberg abgeholt werden.

079 501 07 59



Farbige Druckerpatronen, 935XL.

079 595 09 80



Ca. 50 Stk. Widget Spinner. Gegen Portoübernahme auch Versand.

076 467 84 97



Mikrowelle, Normgrösse, kann eingebaut werden. Gebraucht, voll funktionsfähig. Sowie div. Weihnachtspapier und Bändeli, hauptsächlich silberfarben. Abzuholen in 3550.

079 231 96 54



Gratis gesucht



Herrenschlittschuhe, Grösse 44.

079 281 26 20



Weihnachtsstoff aus Baumwolle. Nur Sms.

079 397 37 34



Katzenbaum.

078 644 71 07



kindersessel aus korbgeflecht. Bitte nur sms.

079 424 86 27



lego, duplo und houztierli für ine stau.

079 715 97 48



Cheminéeholz, auch Meterstücke.

079 301 97 79



bibi-und-tina- oder bibi-blocksberg-cd.

079 740 96 77



Bett, 120 X 200 cm, wenn möglich mit Matratze und Rost. Zudem kleinere Milchkanne sowie Sockenwolle. Für Altersheim.

079 281 54 94



Neue Sockenwolle, uni oder bunt.

079 712 70 18



Trottinett mit Luftreifen. Auch renovationsbedürtig.

034 461 11 12



Brennholz.

079 532 28 50



Helle Eckbank. 150 auf 150. Nur sms.

079 397 37 34



Hängelampe.

079 823 80 97

Elektr. Schreibmaschine Brother AX-25, Raum Thun/Spiez.

076 604 69 11



Joghurtmaschine. Portokosren werden übernommen.

079 582 78 57



Diverses



Gefunden in Münsingen: Haus- und Autoschlüssel mit Schlüsselanhänger (Kuh).

079 583 31 02



Gefunden: Wer vermisst dieses Stoffschaf (s. Bild)? Bitte melden!

079 432 51 77



verloren: korrektur-brille. wattenwil und umgebung.

078 935 74 65



Verloren am 5.12.: Handy der Marke Huawei, schwarz, Nähe Bahnhof in Burgdorf oder Heimiswilstrasse.

078 798 29 74