SMS von Freitag, 8. Dezember

Zu verschenken



Mähmesser Schleifapparat. 079 341 03 72



Pferdepflug. 079 341 03 72



Massagematte. Wolle zum Filzen. In 4934. SMS. 078 896 86 50



Aquarium. 110 L. Lichtröhren wurden ersetzt. Ohne Filter und Pumpen. Abzuholen in 3506. Bitte nur SMS. 079 822 15 02.



Farbige Druckerpatronen. Samsung P 4006 C. 076 445 45 66



Wollreste. 033 331 11 40



Tasche mit Damenkleidern. Gr. 38 / 40. 079 607 09 32



Stoffreste. Auch grosse Stücke. Abzuholen im Raum Thun. SMS. 079 684 68 47



Mehrfahrtenkarte zu Halbtax. Strecke Thun-Burgistein. 6 einfache Fahrten. Bitte nur Whatsapp oder SMS. 079 271 10 11





Gratis gesucht





Kleiner Webrahmen für Heimbewohnerin. Raum Thun und Westamt. Bitte nur SMS. 079 398 35 14



Warme Damenstiefel mit guter Sohle. Gr. 38. Für mittellose Frau. 079 582 78 57



Spitalpflegebett. Danke. 079 646 56 67



Zwei, drei Militär-Wolldecken (Worb). 079 444 73 77.



Snowboardschuhe. Grösse 38. Für 12-jähriges Mädchen. Danke. 079 384 36 92



Alte, weisse Leintücher. Raum Bern. Bitte SMS. 079 252 21 85



Eishockey Goali-Stock für Erwachsene. Bitte nur SMS. 079 659 53 08



Lego-Technic-Skifahrer mit beweglichen Beinen. Mein Enkel würde sich riesig freuen. 077 465 70 60

Kerzenleuchter aus Metall. 079 823 80 97



Krippenfiguren. 079 256 58 63



Matratze für Kinderbett. 90 × 180 cm. Danke. 079 173 28 38



Alte Leintücher / Badetücher für Hundebox. Unser junger Hund zerreisst noch viele. Werden abgeholt. 079 378 78 47



Schleich-Pferde für unsere Töchter. Porto wird natürlich übernommen. Bitte nur SMS. 079 756 14 64.



Brennholz. Umgebung Burgdorf. 079 532 28 50 / 034 422 74 29



Altes Töffli zum zur Arbeit fahren. 077 452 13 23



Klauenpflegestuhl für Schafe. 079 461 50 86



Joghurtmaschine zum selber Joghurt machen. 079 582 78 57



Jako-o Adventskalender „Familie Fröhlich wartet auf Weihnachten“. 079 426 49 32.



Schweizerfahne für Fahnenmast. Zudem weisse, runde Teller der Marke KAHLA (Coop). Mit Silberrand. Nicht mehr käuflich. 078 768 02 02



Kann uns jemand beim Sammeln von Noëlini-Marken helfen? Unsere Kinder würden sich freuen. Bitte nur SMS. 079 284 25 30



Noëlini-Sticker von Coop für mein Grosskind. Besten Dank. 079 695 07 44









Diverses





Dringend gesucht: Aushilfe Bassstimme für unser Märzkonzert. Proben immer am Montag, 20 Uhr. Gemischter Chor Niederwangen. 076 479 79 40



Vermisst: Roter Grand-Prix-von-Bern-Rucksack mit Kleidern, Pick-Nick und Necessaire. Verloren in Thun beim Bahnhof. Vor ca. einer Woche. FinderInnen werden belohnt. 079 292 12 20.



Gestohlen: Velo. Am 11. November am Falkenplatz, Bern. Farbe: rostrot. Marke: MTB Cycletech "Andale". Danke dem Finder. 079 509 23 85