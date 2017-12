SMS von Mittwoch, 06. Dezember

SMS

Zu verschenken





Sockenwolle. Viele ganze Knäuel. Müssen abgeholt werden. 078 817 55 25



Raclette-Grill und Crêpes-Ofen. Alles inklusive. Für 8 Personen. Muss in Zollikofen abgeholt werden. 079 547 26 59



Schöner Kirschbaumstamm sucht Schreiner oder Künstler. Ca. 50 cm Durchmesser, 2 m Länge. Nur SMS. 079 829 69 11



Samsung Led TV Flachbildschirm. Abzuholen in 3714. 079 717 99 92



Zwei gebrauchte Schaffelle. Nur SMS. 079 337 08 94



Zwei Tickets für "Geld und Geist/ Emmentaler Liebhaberbühne vom 8.12.17, im Rüttihubelbad in Walkringen. 078 764 27 99



Kleines Öfeli. Holzfeuerung. Eventuell für Hobby- oder Baselraum. Abzuholen in Herzogenbuchsee. 079 366 21 65



Eckbank Eiche. Massiv. Spezial Anfertigung. Breite/Länge 140 x 185 cm. Höhe 85 cm. Muss in Mittelhäusern abgeholt werden. 079 283 64 83



Salon-Tischli und Kassettenrekorder mit Kassetten. 078 788 34 86



Diverse Sachen zum Basteln. Nur SMS. 079 364 01 14



Schublade für unters Bett. Nur SMS. 079 823 80 97



Drucker Epson Stylus DX 7000 F. Kopieren, drucken, faxen. Abzuholen in Burgdorf. Bitte nur SMS. 079 360 33 69



Klappbett/Gästebett. 80 x 190 cm mit dünner Matratze. Muss in 4900 abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 573 89 58



Schönes und bequemes Alcantara-Sofa. Grün. Sehr gut erhalten. Abholbereit in Toffen. 079 872 26 37



Freistehender Kühlschrank. Anzuholen in Münchenbuchsee. 079 560 60 94



Einbaubackofen. V-Zug. Hotair BH-C Spannung: 1 x 400 V / 10 A. B. 55 cm; H. 38 cm; T. 55 cm. Heizarten: Heissluft, Grill und Grill mit Umluft. Abzuholen in Schwarzenburg. 031 731 40 25



Damenskischuh: Lowa LC4. Weiss, Gr. 41. Damen-Skihelm: Alpina, einmal gebraucht. Ski: Head Supercross. 1.60 m. SMS. 079 691 30 29



Ungefähr 40 Migros-Sticker. 079 400 94 57



Für Lernzwecke: PC für Senioren (Station) oder Laptop mit Windows 10. Wird gern abgeholt. 079 203 23 96



VHS-Gerät. 079 832 68 25



Verschiedene künstliche Blumen. 031 921 62 09







Gratis gesucht





Floralp-Punkte. 078 793 23 32



Alte Leintücher/Badetücher für Hundebox. Werden abgeholt. 079 378 78 47



Brennholz. 079 532 28 50



Herren Schlittschuhe. Grösse 44. 079 281 26 20



Tripp Trapp für meinen Enkel? Bitte nur SMS: 079 757 57 12



CDs von den „Die drei ???“, Kids. 079 295 72 72



Chüechli-Rezeptheft von Betty Bossi. 079 415 21 81



DVD: Die Herbstzeitlosen. Buch: Der Schweizversteher von Diccon Bewes. SMS. 076 482 05 77



Ikea Kommode mit Schubladen. 079 823 80 97



Lavalampe. Raum Emmental. Sms. 079 823 80 97



Schwarz-weisser Kuhfellteppich. 079 823 80 97



Tripp Trapp oder Hochstuhl. 078 788 34 86



Drechslerbank. 079 315 97 11



Hellblaues Rössler-Geschirr. 078 698 56 08



PVC-Überzieh-Windelhosen. Gr. M. SMS. 077 432 98 83



Für zwei Jungs: Migros Wichtel und Hörbox. 079 295 72 72



Musikbox, auch defekt. 077 430 76 62



Kassettengerät. 079 466 98 00





Diverses





Verloren: Goldene Halskette (ohne Anhänger). Verschluss defekt. Raum Worb/Gümligen/ Ostermundigen. SMS. Danke. 079 862 98 75



Verloren: Brauner Fingerhandschuh, als der FC Thun gegen YB spielte. Danke. 079 504 35 42



Gefunden: Blauer Hut. Mit „Iseli“ angeschrieben. Und Sonnenbrille. In Spiez. 079 668 41 35



Gefunden: Welches Kind vermisst sein Stoff-Schaf? 079 432 51 77



Gefunden: Volvo-Schlüssel. Am Lombach in Unterseen. Habe ihn auf dem Polizeiposten abgegeben. 078 788 34 86