SMS von Mittwoch, 4. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu veschenken



Schrank für Keller oder Garage. 180 x 120 x 55, 2-türig, bereits demontiert. Muss abgeholt werden. 079 838 48 90



4er- oder 6er-Kaninchenstall. 079 331 04 10



Minolta-Fotoapparat, Dynax 500 si inkl. Objektiv 28-80 plus 70-210. Mit Tasche.

079 508 32 78



Ikea-Hochbett, Seitenbretter blau. Abholen in Toffen. 078 751 13 34



Hühnertransportkiste, 4 Stk., in gutem Zustand. 079 215 64 33



Kompl. Lüftungseinrichtung von Luftschutzkeller. 079 571 17 10



Hasenstall für draussen. 2 Schubladen, kann abgetrennt werden. Etwas verwittert, mit Wellblechdach. 168 x 78 x 70 cm, zusätzliche oben Schrägfach, Zaun für Aussengehege. Muss in 3065 abgeholt werden.

079 673 99 12



Ordner mit Kaffeerahmdeckeli, abzuholen in Langnau. 079 337 08 94



Kettler-Heimtrainer, Region Langenthal, muss abgeholt werden. 079 589 65 45



Grosse Agave. H/D 90 cm. Worb. 079 763 35 73





Gratis gesucht



Suisse-Toy-Eintrittskarten. 076 502 77 85



Smartphone, Marke nicht relevant. 079 341 15 85



Grosser Tierkäfig/Hamster/Meerschweinchen. 077 405 07 91



Rekaferien-Gutschein von Coop. 077 421 95 35



Äs auts Töffli. Darf defekt sein. 079 729 12 16



Modäujsebahn Spur N /Z. Nume sms. 079 448 72 54



Zewidecke. 079 735 09 31



Freistehender Kühlschrank und Tiefkühlschrank. Bitte nur SMS, ich rufe zurück.

079 666 75 74



Weisse Schnapsgläser mit Fuss. Sie haben Trauben mit Blätter eingeritzt. 079 227 14 16



Betty-Bossy-Backbuch: 079 454 94 47



Verkäuferliladen, eventuell mit Zubehör. 079 727 27 05



Funktionstüchtiges, weisses Tritel-Mesocco-Funktelefon von Swisscom, (aktuell in den 90er Jahren). SMS. 079 333 70 20



Farbfernseher: Philips 82 cm. Nur SMS. 077 419 44 00



Hochdruckreiniger mit viel Power, 380 Watt. 079 467 12 72



Tischtennistisch, klappbar. 079 692 79 60



Kleinere, funktionierende Elektronikgeräte (Laptop, Handy, Uhren, etc.) für Ägypten. Können evtl. abgeholt werden. 079 645 88 58



Migros-Freizeitmarken. Wer würde uns schenken? Wir möchten gerne mit den Kindern in den Europapark. 079 361 10 37



Migros-Freizeitmarken. Hat jemand noch zu Hause rumliegen, die nicht mehr gebraucht werden?

076 824 20 82



Northface-Jacke XL/XXL, in gutem Zustand. Wer hätte eine? 076 749 45 44



Getreidemühle, die nicht mehr gebraucht wird? 079 255 35 42



Alte Gitarre für Dekoration. Raum Thun. 076 398 89 57