SMS von Montag, 2. Oktober

SMS

Zu verschenken



Kettler-Hometrainer, wenig gebraucht. Muss in Belp abgeholt werden.

031 819 24 74



Stechpalmen, 20 bis 50 cm hoch. Nähe Niederscherli.

076 349 04 53



Skischuhe Salomon, 25,5 und Atomic 25,5.

079 761 31 57



Altes Surfbrett, Mistral Maui.

077 460 86 40



Gut erhaltener Stubenwagen (mit Inhalt).

079 247 81 22



Diverse „Die drei Fragezeichen ???“- CDs und -Kassetten. Abzuholen in Steffisburg.

077 433 62 14



Zweirad-Container für Grüngut (140L) sowie 12 Stützflorsteine, grau. In Stettlen.

077 46 24 64



Mottenschrank (in 3173). Nur SMS.

079 790 49 42



Wäscheklammer-Sammlung.

079 208 20 18



Gebrauchter, heller Holzkinderschrank (184 x 90 x 58 cm). Abzuholen in 3612. Foto kann angefordert werden.

079 743 53 35



Schulsack, gebraucht. Delphinmotiv und hellblau.

079 743 53 35



Gratis gesucht



Kuhglocke.

079 913 12 80



Zinnkanne.

077 412 28 57



Funktionstüchtiger Kaffeevollautomat (Bohnenkaffee). Kann abgeholt werden.

079 274 20 45



Laptop und Nähmschine.

079 288 11 53



Beton-Bodenplatten, 40 x 40 cm.

079 829 79 53



Rennvelo für Weg an die Uni.

079 465 91 39



Ausziehbare Stuhlerhöhung (Kreuz) zur Befestigung unten an 4 Stuhlbeinen.

076 509 02 84



Schublade zu Bauknecht-Tiefkühler (B 40,5; T 36; H 15 cm), durchsichtig. Bitte nur SMS.

079 315 50 17



Fleischwolf, elektrisch (für Hausgebrauch).

079 582 78 57



Wetterstation für Innenbereich, mit Hygrometer.

079 582 78 57



Alles zum FC Thun (je älter, je besser): Fotos, Zeitungsartikel, Cluborgane/-hefte oder auch Wimpel und Anstecknadeln.

079 882 98 30



Kleider für Erwachsene. Typische 80er- und 90er-Jahre. Bitte nur SMS.

079 515 35 42



Altes Jura-Bretzeleisen und Joghurt-Maschine.

079 351 21 25



Bio-Früchte und -Gemüse das sonst weggeworfen würde. Am liebsten mehrere Kilo von selben Ort. Egal, ob krumm, zu gross, zu klein. Wenn noch geniessbar, nehmen wir alles. 077 421 95 35



Äpfel zum Auflesen und Mosten.

079 747 45 79



Stokke-Babyset für Triptrap. Region Rubigen.

079 249 02 64



Diverses



Mein Velo wurde am 25.9.um 12 Uhr bei der Landi Steffisburg geklaut. Lindengrünes Damenvelo mit 2 Körbli hinten und vorne. Brauche es dringend zurück!

076 480 03 46