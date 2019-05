SMS vom Samstag, 25. Mai

Die SMS im Überblick

Zu Verschenken:

TV-Möbel dreistöckig mit Glasplatten, L: 100 / H: 72 / T: 46 cm, in Uetendorf. 079 124 57 30

Zwei originelle Salontische mit Glasplatte, L: 130 / H: 45 cm, in Uetendorf. 079 124 57 30

Silva- und Mondobücher. 079 393 37 26

Drei Schulhaus-Deckenleuchten mit Lamellen, Länge 123 cm. Raum Belp. Bitte nur SMS. 079 716 45 66

Alte Fenster für Deko-Zwecke. 079 356 94 65

Elektro-Grill. Muss abgeholt werden. 079 670 71 04

Reisehülle für Golfbag. 079 694 03 59

Vier Bohnenstangen aus Kunststoff in 3661. 079 326 67 19 Tisch, Sekretär, div. Möbel. Tel. nicht vor 8.00 Uhr. 033 222 46 09

32 blaue, 6 rotweisse und 3 weisse Plastikgartenstühle. Abzuholen in Oberhofen am Thunersee. 079 244 58 18

Bett, 160 x 200 cm. Inkl. Matratze und Lättiroscht/Kopfteil verstellbar. Muss abgeholt werden in der Stadt Bern. 079 465 00 31

Alter, massiver Pferdeschlitten 0,9 x 2,2 m. Abholen in 3553. 079 602 78 25

Reinigungsgerät für Hartböden Cleanfix RA 300 E. 079 456 71 31

Armee-Rucksack, gut erhalten, abzuholen in 3325. 034 411 03 46

Ovaler weisser Tisch, Hartkunststoffblatt, wetterfest, klappbar, 110 x 160 cm, in Uetendorf. 079 318 20 06

Blumentöpfe, div. Grössen und Formen, Ton, Keramik und Kunststoff, sowie Gartendekomaterial (Tonkugeln, Hühner usw.). In 3415. Nur SMS. 079 360 16 73

Doppelsockelpult aus braunem Holz. 031 331 70 71

Sechs Frühbeetglocken PVC, Modell neogard. Zwei Stück sind am Rand leicht beschädigt, decken dadurch etwas weniger breit ab. In 3415. Nur SMS. 079 360 16 73

Blumentopf Eternit auf Beinen, 50 x 50 cm. 078 667 69 82

Acht Rollen Kassestreifen im Raum Bern, nur SMS. 079 412 79 28

Gratis Gesucht:

Tagetes-Setzlinge, Raum Bern. 079 381 17 84

Kartenständer weiss oder schwarz, wenn möglich auf Rollen. 079 665 50 58

Die Bücher: „Ich schenke dir meinen Mann“ und „Unter Damen“ von Claudia Keller. 079 256 69 85

Vintage Regenmantel oder Regenjacke, wasserdicht, aus PVC oder Gummi, Grösse M, Herren, nur SMS. 077 479 51 99

Emoji-Kleber von Coop. 079 581 30 88

Gartentisch, rechteckig, zum Ausziehen, Marke Thule, für vier Fahrräder. 079 509 65 77

Coop Emoji-Kleberli. 078 788 34 86

Bodendecker oder sonstige Pflanzen für draussen. 078 788 34 86

Halbleinhose Gr. 50 / 52. 079 779 07 66

E-Scooter. 077 532 74 61

Reiseführer: Mit dem Wohnmobil nach Korsika. Bitte nur SMS. 079 659 53 08

Diverses:

Vermisst: Kater Mo, 11-jährig, weiss-grau, am 17.5. in Wohlen b. Bern Beundeweg entlaufen. Ängstlich, kennt Umgebung nicht. 079 33 45 62

Vermisst: Katze, 4-jährig, eher klein. Fellfarbe schwarz mit wenig weiss an Hals und Bauch. Weiblich, kastriert. Entlaufen in Brunnenthal (SO) - könnte sein dass sie zurück nach Heimiswil (BE) will. 079 647 65 01