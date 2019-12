Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

031 330 36 32

Texte: Christine Nydegger , Fotos: Urs Baumann

Kuszco und Yzma

Es gibt nicht nur im Frühling oder Frühsommer junge Katzen. Kuszco, das rote Katerchen, und Yzma, das schwarze Katzenmädchen, kamen im September auf einem Bauernhof zur Welt. Anscheinend wohnt dort auch ein einsichtiger Bauer, denn er brachte die jungen Büsis ins Heim und liess danach seinen Hofkater kastrieren. So sollten im kommenden Frühjahr auf diesem Bauernhof keine unerwünschten jungen Kätzchen mehr zur Welt kommen. Aber eben: Kuszco und Yzma sind da und brauchen einen guten Platz. Es sind zwei hübsche junge Tierchen, die sich schnell eingewöhnen werden. Die beiden verstehen sich gut, liegen öfter mal im gleichen Körbchen, sodass sie gerne auch zusammen aus dem Tierheim ausziehen würden.

Robine

Robine ist halb wild auf einem Bauernhof aufgewachsen. Schliesslich wurde sie eingefangen und zusammen mit einer Kollegin ins Tierheim gebracht. Das andere Büsi hat bereits einen Platz gefunden, die gut halbjährige Robine wartet noch. Sie ist scheu und wäre am wohlsten, wenn sie einen Einzelplatz hätte, könnte aber auch zu einer anderen ruhigen Katze platziert werden. Sie verbringt den Tag am liebsten drinnen, wo sie ihre Ruhe hat.

Camel

Er sieht fast ein wenig aus wie ein zu klein geratener Luchs: Camel mit dem Stummelschwanz. Rund ein Jahr lebte der Kater in der Nähe eines Hauses, von dessen Bewohnern er regelmässig gefüttert wurde. Camel führte so ein ganz gutes Leben. Doch dann machte ein Unfall dem Ganzen ein Ende. Camel verletzte sich am Schwanz, und seine «Futterlieferanten» brachten ihn ins Heim. Der Tierarzt musste den Schwanz leider amputieren, übrig blieb nur noch ein Stummel. Doch Camel erholte sich vom Unfall und wartet nun auf einen guten Platz. Seinem Charakter nach möchte er wohl gerne irgendwo der einzige Kater sein. Camel ist eher ein Einzelgänger und hält Abstand zu seinen Artgenossen. Er ist gerne alleine unterwegs ist und braucht Auslauf, wie alle hier vorgestellten Katzen.

Nutricia

Ganz gelbe Augen schauen einen schon etwas fordernd an: Die rund zwei Jahre alte, tiefschwarze Nutricia weiss, was sie will. Sie hat es wenigstens versucht und ihr Schicksal in die eigenen Hände oder eben Tätzchen genommen. Sie lief ihren ausgesuchten Menschen einfach mal hinterher bis in die Wohnung. Doch Nutricia hatte Pech, denn dort wohnte schon eine alte Katze, und für sie war leider nicht auch noch Platz. Danach wurden ihre früheren Besitzer gesucht, leider ohne Erfolg, denn niemand meldete sich. Doch es ist ihr anzumerken, dass sie schon einmal in einem Haushalt gelebt hat. Nutricia ist nicht sehr scheu und wird sich schnell an ihre neuen Leute gewöhnen.