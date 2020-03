Stadtpräsident Murten – Christian Brechbühl tritt im Herbst zurück Der 65-jährige FDP-Politiker ist seit neun Jahren Murtner Stadtpräsident und möchte nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Hans Ulrich Schaad

Murtens Stadtpräsident Christian Brechbühl tritt auf Ende Oktober zurück. Foto: Susanne Keller

Nach fast 20 Jahren in der Murtner Exekutive zieht sich Stadtpräsident Christian Brechbühl (FDP) Ende Oktober von der Gemeindepolitik zurück, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Brechbühl gehört dem Gemeinderat seit 2001 an. Im Frühling 2011 übernahm er das Stadtpräsidium.