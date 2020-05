Spar- und Leihkasse Frutigen – Christoph Käppeli neu im Verwaltungsrat Die Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Frutigen AG fand aufgrund der Corona-Situation in kleinem Rahmen statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten dabei allen Anträgen des Verwaltungsrats vorgängig zu. Barbara Schluchter-Donski

Der neue Verwaltungsrat der Spar- und Leihkasse Frutigen, Christoph Käppeli BOM

Seit es die Sporthalle Widi in Frutigen gibt, fand jeweils an einem Mittwochnachmittag um den Frühlingsbeginn in diesem Lokal die Generalversammlung der SLF als Grossveranstaltung statt. Im letzten Jahr wohnten dem Anlass gut 2000 Aktionärinnen und Aktionäre bei.