YB ohne Lustenberger, FCB unter Druck

Es gibt viele Begriffe, um das Duell zweier national überlegener Mannschaften zu bezeichnen. Gipfeltreffen oder Spitzenkampf, Klassiker oder neu-klassisch Clásico. Man denkt an Bayern vs Dortmund oder Real vs Barça, und in der Schweiz sind es seit rund einem Jahrzehnt Basler und Berner, welche entrückt von der Konkurrenz die Titel untereinander ausmachen.