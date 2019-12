Emmentaler Firma baut Stellung aus

Die in Schüpbach domizilierte WK-Paletten AG ist auf Expansionskurs: Per 1. Januar 2020 beteiligt sie beziehungsweise die Muttergesellschaft TLP-Holding GmbH sich mit 60 Prozent an der Firma Kayser Paletten AG im Kanton Nidwalden. Beide Firmen würden weiterhin eigenständig am Markt auftreten, heisst es in einem Communiqué des Emmentaler Unternehmens. Sowohl die Kunden der Kayser Paletten AG wie diejenigen der WK-Paletten AG würden von den bisherigen Ansprechpartnern im Aussen- und lnnendienst weiterbetreut.