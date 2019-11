«Es isch zum Verrucktwärde!»

Er ist sicher, dass «kaum jemand» die Plastikflut unterstützen würde. Eine Meinung, die mehrfach geteilt wird. Und dann gibt es noch einen Tipp von Hansruedi Hirschi aus Wynigen: Wiederverwertung. «Plastiktaschen und -säcklein können rund ein Jahr lang gebraucht werden, wenn man sie auswäscht anstatt einfach wegzuwerfen.

«Wünsche mehr Plastik»

Doch ganz so einheitlich sind die Ansichten zum Thema nicht. «Bei allem Negativen muss man auch sagen, dass diese Produkte sehr willkommene Energieträger in Verberennungsanlagen sind», gibt Andreas Mathys aus Rüegsauschachen zu bedenken. Er denkt dabei insbesondere an Blisterpackungen, Fleischschalen und Silofolien in der Landwirtschaft.

Geradezu radikal äussert sich Edith Michel aus Matten. Für sie steht ausser Frage: «Ich wünsche mir noch mehr Plastik.» Solche Verpackungen würden für die nötige Hygiene sorgen. Auch der Transport sei dadurch vereinfacht. Und man finde keine fremden Haare in den Beeren und auf dem Gemüse. Klare Aussage. Punkt.