In Bosnien bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an

Zum Einbruch des Winters bahnt sich in Bosnien eine humanitäre Katastrophe an. Schätzungsweise 7000 Flüchtlinge sind in dem Balkanstaat gestrandet, und sie sitzen dort zwischen diversen Fronten. Überlastete Gemeinden fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Serben und muslimische Bosniaken schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Kroatien versucht, sich abzuschotten. Und die Hilfe der EU für das, was sich da an ihrer Aussengrenze zusammenballt, ist übersichtlich. Rund 34 Millionen Euro wurden seit 2018 für die Flüchtlingshilfe in Bosnien bereitgestellt.

Vorwürfe an Grenzbeamte

Eigentlich dürfte es diese Situation gar nicht geben. Die sogenannte Balkanroute für Flüchtlinge gilt schliesslich schon seit dem Jahr 2016 als geschlossen. Doch allen Zäunen und Kontrollen zum Trotz sind immer noch Flüchtlinge unterwegs in der Hoffnung auf ein besseres Leben im Westen.

Ihr Weg führt sie von der Türkei nach Griechenland und von da über weitere Balkanstaaten nach Bosnien. Dort wurden vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 2018 insgesamt 24'000 Flüchtlinge erfasst, 2019 bislang 26'000. Wenn nun von rund 7000 Gestrandeten in Bosnien die Rede ist, deutet das also darauf hin, dass die Grenzen weiter durchlässig sind.

Doch längst nicht jeder schafft es und hat das nötige Geld, um die Schlepper zu bezahlen. Zum Brennpunkt in Bosnien ist daher die 60'000-Einwohner-Stadt Bihac geworden. Sie liegt nahe an der kroatischen Grenze, über die die Flüchtlinge weiter nach Slowenien, Österreich und Deutschland wollen, oder nach Italien.

«The game», das Spiel, nennen die Migranten ihre Versuche, die Grenzkontrollen zu überwinden. Doch in diesem Spiel herrschen brutale Regeln. Kroatien, das in den Schengen-Raum aufgenommen werden will und sich deshalb als Verteidiger der EU-Aussengrenze profilieren möchte, sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, die Flüchtlinge mit äusserster Brutalität nach Bosnien zurückzudrängen.