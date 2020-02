«So wie es jetzt läuft, ist es ein Witz» Eishockey Langnaus Alexei Dostoinov fiel wegen einer Gehirnerschütterung lange aus. Er fordert besseren Schutz für die Spieler.

Alexei Dostoinov. Foto: abl

Wie viele Gehirnerschütterungen hatten Sie schon?

Uff, schwierig zu sagen. Ich hatte eine in dieser Saison, eine im letzten Winter. Ich weiss es nicht mehr genau. Vielleicht sechs, sieben. Es ist krass.

Sie mussten zuletzt drei Monate lang pausieren. Wie empfanden Sie diese Zeit?

Es begann schon im August. In einem Vorbereitungsspiel gab es einen Check, aber ich realisierte danach nicht, dass etwas nicht normal war. Bald darauf gab es wieder einen Zusammenprall – und dann ging es ab auf die Achterbahn: mal rauf, dann wieder steil runter, und so weiter. Es brauchte nur einen leichten Schlag, und ich war down. Ich bin wohl zu früh aufs Eis zurückgekehrt, habe die Folgen der Gehirnerschütterung unterschätzt.

Und verharmlost?

Vielleicht. Es ging mir zwar nie wirklich gut, aber eben auch lange nie richtig schlecht.

Sie spielten noch wochenlang weiter. Da hätte doch jemand einschreiten und sagen müssen: Fertig, jetzt wird pausiert!

Vielleicht, ja. Aber es ist Sport, es gibt Druck, man will gewinnen. Und mit Gehirnerschütterungen ist es so eine Sache. Wenn man nicht gleich bewusstlos war, dann besteht man die normalen Tests wie auf einer Linie laufen oder mit den Augen einem Finger folgen. Es braucht Spezialisten, um einen heiklen Zustand zu erkennen. Gefährlich wird es, wenn man sich daran gewöhnt, dass es einem nicht richtig gut geht, wenn man denkt: Das ist nun halt normal. Erst im November wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Und dann?

Ich hoffte, dass die schlechten Tage etwas mit dem Wetter zu tun haben könnten, dass die Müdigkeit gleich wieder verschwinden würde. Aber ich machte mir etwas vor. Ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen, je nach Belastung wurde es schlimmer. Nach einem leichten Training war ich noch am nächsten Tag total kaputt. Am Anfang schlief ich schlecht, später sehr viel. Ich war angespannter als üblich, und die Reizüberflutung war enorm: im Stadion ein Spiel zu schauen, war unmöglich. Selbst in der Garderobe habe ich es kaum ausgehalten.

Machten Sie sich Sorgen?

Sicher, weil es auch im Alltag Probleme gab. Beim Lesen musste ich andauernd zurückblättern, weil ich den Inhalt nicht richtig aufnehmen konnte. Irgendwie war ich verwirrt; ich lief zum Beispiel in die Küche, wusste dort dann aber nicht mehr, was ich genau wollte. Das passiert jedem ab und zu, klar, bei mir kam es aber häufig vor. Manchmal verlor ich auch den Faden in einem Gespräch. Jetzt ist das glücklicherweise wieder in Ordnung.

Denkt man da nicht ans Aufhören?

(Überlegt lange) Ich will so lange spielen wie möglich. Sicher mache ich mir Gedanken. So soll es nicht mehr weitergehen, viel darf nicht mehr passieren. Und eines ist klar: Die Spieler müssen besser beschützt werden.

Inwiefern?

Bei uns wird das Thema Gehirnerschütterungen nach wie vor nicht genug beachtet. In Nordamerika wird sehr hart gespielt, aber die Spieler wissen, wie man einen Check ausführt und vor allem auch, wie man ihn annimmt. Sie üben das früh, das gehört zum Training wie Laufen, Schiessen, Passen. In der Schweiz wird oft unkontrolliert gecheckt, die Koordination ist nicht optimal, viele Spieler springen auf. Das ist gefährlich. Es gibt viele hier, die es übertreiben. In Langnau haben wir kaum einen Spieler, der noch keine Gehirnerschütterung hatte.

Es gilt eigentlich die Nulltoleranzregel …

... dann sollte sie auch angewendet werden. So wie es jetzt läuft, ist es ein Witz. Zwei Spiele Sperre und eine kleine Busse für ein grobes Foul, das zu einer Gehirnerschütterung führt? Das kann es nicht sein. Man müsste bei sechs Spielen anfangen, Wiederholungstäter härter bestrafen. Und wenn der Check klar gegen den Kopf ging, muss man sowieso nicht diskutieren. Es geht um unsere Gesundheit, um das Leben nach der Karriere.

Das scheint nicht allen bewusst zu sein.

Mit dem Concussion Center in Zürich (Klinik für Patienten mit Gehirnerschütterungen, die Red.) gibt es eine wichtige Institution, die Betreuung ist sehr gut. Aber wir sollten mehr über das Thema sprechen, es ernster nehmen.

Haben Sie Angst vor einem weiteren Unfall?

(Überlegt) Ich hatte viele Gehirnerschütterungen, doch sonst bin ich kerngesund, ich hatte etwa nie Probleme mit den Gelenken. Aber klar, Langzeitfolgen sind möglich. Es gibt leider genügend Beispiele dafür im Eishockey.