Vertrau dem Markt!

Vater und Tochter

Vater: Was ist, meine Süsse?

Tochter: Nichts...

Vater: Doch, sag. Ich seh doch, dass etwas ist.

Tochter: Nein, es ist nur... ich hab Bauchschmerzen.

Vater: Soll ich dir einen Kamillentee machen?

Tochter: Nein, es ist mehr... Es ist mehr wie eine Angst.

Vater: Angst?

Tochter: Ich kann es nicht erklären.

Vater: Wovor hast du Angst?

Tochter: Ich weiss nicht...

Vater: Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist doch alles gut.

Tochter: Aber ich hab sie.

Vater: Wovor?

Tochter: Vor... Vor der Welt. Was wird alles kommen, Papa? Diese Kriege, warum hören die nie auf? Die Klimakatastrophe. Die Meere. Die Morde. Warum wird alles zerstört? Wieso gehen Menschen so grausam miteinander um? Weshalb ist alles so ungerecht?

Vater: Ach Süsse, komm in meine Arme. Komm. Es wird alles gut.

Tochter: Wird es nicht, nein.

Vater: Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um unsere Zukunft.

Tochter: Nicht?

Vater: Nein. Ich vertraue. Ich habe ein ganz starkes Marktvertrauen.

Tochter: Marktvertrauen?

Vater: Der Markt wird alles richten, Liebes. Du musst dir keine Sorgen machen.

Tochter: Welcher Markt?

Vater: Der freiheitliche Kapitalismus. Wir können ihm vertrauen. Er bringt alles wieder ins Gleichgewicht.

Tochter: Ah ja?

Vater: Ja, sieh zum Beispiel den Klimawandel. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber der Markt löst dieses Problem, indem er den Wettbewerb anfeuert, die Forscher zu Höchstleistungen anspornt, und schon bald wird es eine technische Erfindung gegen den Klimawandel geben.