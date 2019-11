Wieder Autobahnbrücke eingestürzt

Auto stürzt in Fluss

Der Nordwesten Italiens wird seit Tagen von heftigen Regenfällen heimgesucht. In Teilen Liguriens und des Piemont galt gestern noch die höchste Alarmstufe Rot, sie wurde in Ligurien am Nachmittag allerdings auf Gelb zurückgestuft. In der Region waren ­gemäss Angaben der Regierung nach Murgängen 374 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten. 122 weitere hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Alarmstufe Rot galt am Sonntag auch für die südliche Region Kalabrien an der Fussspitze des italienischen Stiefels.

In Turin, der Hauptstadt des Piemont, wurde der Marathon abgesagt. Der Wasserstand des Po erreichte kritische Höhen. In Sezzadio südlich von Alessandria stürzte ein Auto in den Fluss Bormida. Eine der drei Insassen wurde inzwischen tot geborgen, schrieb die Feuerwehr. Im Aostatal schnitten Lawinen rund 1000 Bewohner ab, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

In Genua hatte es bereits am Samstag vor allem im Polcevera-Tal schwere Überschwemmungen gegeben. Dies ist der Teil der Stadt, in dem 2018 beim Einsturz einer Autobahnbrücke 43 Menschen ums Leben kamen.

In Südfrankreich kosteten die Unwetter mindestens zwei Menschen das Leben. Die Leiche eines etwa 50 Jahre alten Mannes wurde in einem Auto in Cabasse im Département Var gefunden. Ein zweiter Toter wurde in dem Ort Le Muy nordwestlich von Fréjus entdeckt. In Saint-Antonin-du-Var wurde zudem ein 77 Jahre alter Mann vermisst.

Zahlreiche Strassen in der Region sind gesperrt, zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr. Innenminister Christophe Castaner besuchte gestern das Krisengebiet und sicherte Betroffenen Unterstützung zu.