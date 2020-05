Zunehmende Not wegen der Krise – Corona drängt immer mehr Menschen in die Armut Wegen der Corona-Krise sind in der Schweiz Zehntausende auf kostenlose oder vergünstigte Lebensmittel angewiesen. Die Hilfsorganisation Caritas befürchtet, dass die Armut nun drastisch zunimmt. Philippe Reichen Genf , Jacqueline Büchi

Drei Stunden sind Bedürftige am Samstag in Genf für ein Lebensmittelpaket angestanden. Vergleichbare Szenen hat es in der UNO-Stadt noch nie gegeben. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Die Bilder aus Genf verschreckten Bürger in der ganzen Schweiz: 1500 Menschen versammelten sich am Samstag vor dem Eishockeystadion des HC Genf-Servette. Hilfsbedürftige, die wegen der Corona-Krise in existenzieller Not sind und für ein Päckchen Reis, Teigwaren und Mehl anstanden. Der Wert der Ware: 20 Franken. Die Menschenschlange: ein Kilometer. Die Wartezeit: drei Stunden. Die Hilfesuchenden konnten sich auch auf eine mögliche Corona-Infektion hin testen lassen und eine Sozialberatung in Anspruch nehmen.