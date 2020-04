Kopf des Tages – Corona mit dem Computer besiegen Der IT-Manager Fabio Zoffi denkt darüber nach, wie man Italiens Krankenhäuser mit künstlicher Intelligenz vor dem Kollaps bewahren kann. Den Lockdown kritisiert er. Thomas Fromm

«Künstliche Intelligenz ist eine der Lösungen, mit denen Sie eine grössere Krise des Gesundheitssystems verhindern können», sagt Fabio Zoffi. Foto: PD

Für jemanden, der davon lebt, Softwarelösungen für künstliche Intelligenz zu verkaufen, steigt Fabio Zoffi mit einem eher überraschenden Dreh in das Gespräch ein. Der Italiener, der in diesen Tagen viel darüber nachdenkt, wie man Italiens Krankenhäuser vor dem Kollaps bewahren kann und der dazu Kapazitätsauslastungen von Klinikbetten durchrechnen lässt, sagt an diesem Morgen also: «Ich möchte über Philosophie sprechen.»