Finanzen im Kanton Bern – Corona wird auch die Gemeindekassen stark belasten Um den Geldfluss während der Corona-Krise zu sichern, nehmen einige Gemeinden Kredite auf. Sie erleiden Einbussen aus Taxen und Gebühren. Sandra Rutschi

In Interlaken geht man davon aus, dass sich die Einbussen der Firmen auf die Steuereinnahmen der kommenden Jahre auswirken werden. Foto: Bruno Petroni

Die Corona-Krise wird die öffentliche Hand viel Geld kosten. Zugleich wird sie weniger Steuern einnehmen. Was für den Bund und die Kantone gilt, trifft auch auf die Gemeinden zu. Beträge kann zurzeit niemand mit Sicherheit nennen. Auch wenn am Montag erste Lockerungsmassnahmen in Kraft treten, bleibt unklar, wie lange die Krise dauern und welche konkreten Herausforderungen sie noch mit sich bringen wird.