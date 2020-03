Jetzt auch im Berner Oberland: – Coronavirus in Interlaken angekommen Ein junger Mann aus dem Kanton Neuenburg wurde im Spital Interlaken positiv auf das Coronavirus (Covid-19) getestet. Er befindet sich seit Montagnachmittag zusammen mit seiner Freundin im Spital in Quarantäne. Der 22-Jährige war vorletztes Wochenende in Mailand. Bruno Petroni

Als Testraum für Corona-Verdachtsfälle hat das Spital Interlaken jetzt diesen Container neben dem Alpinen Notfallzentrum eingerichtet. Marc Glauser von Technik & Sicherheit des Spitals ist gerade dabei, ein Stromversorgungskabel zu verlegen. Foto: Bruno Petroni

Wie das Amt für Kommunikation des Kantons Bern mitteilte, ist am Montagnachmittag bei einem 22-jährigen Mann im Spital Interlaken das Coronavirus (Covid-19) nachgewiesen worden. Der Patient stammt aus dem Kanton Neuenburg und war am vorletzten Sonntag in Mailand gewesen. Zwei Tage später hatte er Husten, sein Allgemeinzustand war aber gut. Am vergangenen Wochenende nun hat er seine Freundin im Berner Oberland besucht. Am vergangenen Sonntag liess er sich im Spital Interlaken auf das Coronavirus testen. Danach wurden er und seine Freundin angehalten, das Ergebnis isoliert in einer Wohnung abzuwarten. Noch am Montagnachmittag erhielt er das positive Testergebnis. Es handelt sich um den vierten bestätigten Verdachtsfall im Kanton Bern. Auf Anordnung des Kantonsarztamts befinden sich der 22-Jährige und seine Freundin seither im Spital Interlaken in Quarantäne. Das Testergebnis der Freundin ist noch ausstehend.