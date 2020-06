Kolumne – Corona-Zeit im Horrenbach Kolumnist Heinrich Gartentor schreibt, wieso er weit hinten im Zulgtal nicht allzu viel von der Corona-Pandemie spürt. Ausser an den Wochenenden. Martin Lüthi

Mitten in der Corona-Zeit buchte ich im Lieblingsrestaurant meiner Kinder einen Tisch für die ganze Familie. Datum: erster Tag nach dem Lockdown. Erst kam per Mail ein Dankeschön und am 1. Mai die Bestätigung: «Also, wir werden am Mittwoch, 13. 5., um 16:00 unser Restaurant wieder öffnen. Liebe Gruess Hansrüdu Gerber.»