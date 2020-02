CSL Behring plant neue Fabrik

auf dem Schermenareal Das Pharmaunternehmen CSL Behring hat als möglichen Standort für eine neue Fabrik das Schermenareal auserkoren. Stefan Schnyder





Den Familiengärten auf dem Schermenareal droht das Aus. Das Areal ist ein möglicher Standort für den Bau einer Pharmafabrik von CSL. Foto: Franziska Rothenbuehler

Die Expansion des Pharmaunternehmens CSL Behring geht weiter. Das Unternehmen betreibt im Wankdorfquartier eine grosse Fabrik für Blutplasmaprodukte. Anfang Februar hatte Firmenchef Martin Schären angekündigt, dass das Unternehmen in der Stadt Bern eine neue Fabrik errichten will. Nun ist klar, welcher Standort dafür im Vordergrund steht: Das Pharmaunternehmen arbeitet derzeit an Plänen, auf dem Schermenareal im Stadtberner Wankdorfquartier eine Fabrik zu bauen, wie der «Bund» berichtet. Das Areal neben dem Schermenwald, der zwischen Bern und Ittigen liegt, gehört der Burgergemeinde. Dort sind heute bereits das Druck- und Verlagsunternehmen Stämpfli, Intersport International, ein Entsorgungshof sowie das Ausbildungszentrum der Autobranche angesiedelt.