Räumung des Munitionslagers – «Da fehlt mir der Respekt gegenüber den Betroffenen» Blausee-Mitbesitzer André Lüthi übt Kritik an der Kommunikation des VBS in Mitholz. Und befürchtet für den Blausee keine Einbussen. Nathalie Günter

Der Blausee ist 200 Meter von der roten Zone rund ums Munitionslager entfernt. Bild: Bruno Petroni

André Lüthi, Mitbesitzer Blausee und Verwaltungsratspräsident von Globetrotter, nahm, wie auch Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris, am Dienstagabend mit den Mitholzern an der Infoveranstaltung teil. «Wir haben im Blausee mehrere Mitarbeiter, die in Mitholz wohnen, und wollen unsere Solidarität zeigen», so Lüthi.