Raiffeisenbank Jungfrau – Daniela Stalder-Kaufmann neu im Verwaltungsrat Bei der schriftlichen Abstimmung der Raiffeisenbank Jungfrau wurde unter anderem die Statutenrevision angenommen.

Raiffeisenbank Jungfrau (v.l.): Bernhard Nufer, Vorsitzender der Bankleitung, die neue Verwaltungsrätin

Daniela Stalder-Kaufmann

und Verwaltungsratspräsident Nils von Allmen. Foto: PD

Es war eine neue Situation für die Mitglieder der Raiffeisenbank Jungfrau. Statt wie üblich an der jährlichen Generalversammlung teilzunehmen, veranlassten die Schutzmassnahmen im Zuge der Corona-Pandemie die Verantwortlichen dazu, die Abstimmungen in schriftlicher Form durchzuführen.

Und: Die Ergebnisse waren eindeutig. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde stattgegeben, wie aus einer Mitteilung der Raiffeisenbank Jungfrau hervorgeht. Die Traktanden über die Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, der Verzinsung der Anteilscheine zu 6 Prozent und der Entlastung der Organe wurden «mit überwältigendem Mehr» gutgeheissen.

Hôtelière für Tourismuskompetenz

Auch die Wahl von Daniela Stalder-Kaufmann in den Verwaltungsrat sei eindeutig ausgefallen. Die diplomierte Hôtelière-Restauratrice führt seit 2005 das Berghaus Männlichen, seit 2011 gemeinsam mit ihrem Ehemann als Pächterpaar. Mit der Grindelwalderin sei laut Mitteilung die Kompetenz im Bereich Tourismus gestärkt worden. Die nächste Gesamterneuerungswahl des Verwaltungsrates findet 2022 statt.

Ebenso wurde die beantragte Statutenänderung mit 93,92 Prozent der Stimmen angenommen. «Die Änderungen beinhalten sowohl die Aufnahme einer Präambel in die Statuten, als auch Bestimmungen bezüglich der Wahl des Vertreters der Raiffeisenbank bei der Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz, die Verankerung des Antrags- und Traktandierungsrechts sowie die Möglichkeit von Blankoausleihungen», teilen die Verantwortlichen mit.

Mehr Teilnehmer als gewöhnlich

Die Auszählung der Stimmen erfolgte am 5. Mai. 3320 Genossenschafterinnen und Genossenschafter nutzten laut Mitteilung die Möglichkeit, an der Abstimmung teilzunehmen. Die Stimmbeteiligung sei somit um einiges höher gewesen als an einer Generalversammlung. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse können unter www.raiffeisen.ch/jungfrau abgerufen werden.

( pd/jez )