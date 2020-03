Neues Bad in Adelboden – Das Bäderprojekt nimmt Gestalt an Mitten im Dorf soll ein Erlebnisbad entstehen. Nun sind die Eckpfeiler des Vorhabens bekannt. Nik Sarbach

So könnte es im Erlebnisbad dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Die Planung eines neuen Bades mitten im Dorf ist in vollem Gange. Das bekamen die Adelbodnerinnen und Adelbodner an der Gemeindeversammlung Ende November erstmals offiziell zu hören. Der Gemeindeobmann stellte dabei die Eröffnung eines Erlebnisbades auf dem Gelände zwischen dem Adler und dem Platz hinter der Käserei in vier bis fünf Jahren in Aussicht.