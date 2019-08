Das Buch zur Küche

Letztere sind natürlich noch da, aber zum grössten Teil stilvoll getarnt wie ein normaler Küchenschrank. Diese Fronten sind in durchschnittlichen Mietwohnungen gerne aus Holz, nicht selten mit sichtbarer Maserung. Damit wollen Architekten und Designer mehr Wohnlichkeit in eine Küche bringen. Denn das Bedürfnis, sich in der Küche wohlzufühlen, ist gross. Doch das stillt die schwach sichtbare Maserung, wie ich sie zum Beispiel in meiner Küche habe, nicht. Wärme kommt mit der Persönlichkeit der Bewohner und deren Liebe zum Kochen, Werkeln und Zusammensein in der Küche.

Bei mir zuhause spielen natürlich, wie auch sonst in der Wohnung und im Leben, Bücher eine wichtige Rolle. Da bin ich nicht die einzige. In Küchen, die mit Liebe benutzt werden, finden sich meist auch Bücher. In den vielen Wohnungen, die die Fotografin Rita Palanikumar und ich für Sweet Home besuchen, entdecken wir immer wieder Bücher in der Küche und auch spannende Lösungen und Ideen für deren Platzierung. Scarlett Steiner Gaus etwa hatte in ihrer Wohnung, die wir von einigen Jahren für eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte besuchten, Kochbücher auf einem antiken Industrietrolley gestapelt, zusammen mit antiken Backformen und viel Geschirr. (Bild: Rita Palanikumar für Sweet Home)

1 — Eingebaut

Eine sehr interessante Lösung entdeckten wir in der Küche des Interiorarchitekten Jürg Brawand. Die Industrieküche von Rametall hat der Innenarchitekt nach eigenen Vorstellungen geplant und zusammengestellt. Dabei hatte er bei der Rückwand einen Rahmen eingesetzt. Diesen wollte er mit einer geeigneten Füllung versehen. Das chice Holzregal sieht zwar aus wie geplant, ist aber viel später entstanden. «Irgendeinmal waren da einfach zu viele Kochbücher, da kam mir die Idee, ein Regal in den Rahmen zu bauen. Ich mag Ergänzungen, die so wirken, als wären sie von Anfang an geplant gewesen», erklärt der Einrichter seine Kreation. Was Brawand verabscheut, sind Gags und künstlich Aufgesetztes. Das Bücherregal verstärkt zudem die Wohnlichkeit im Essbereich. (Bild: Rita Palanikumar für Sweet Home)

2 — Gleich aber anders

In dieser Küche vom Blog Think Decor stehen die Bücher in einer ähnlichen Art auf einem Regal, das in die Kücheninsel integriert ist. Die Küche ist zwar schwarz und weiss, streng und praktisch, und doch strahlt sie Wohnlichkeit aus. Das hat viel mit dem Holzboden zu tun, den hübschen Details und dem offenen Platz für Bücher.

3 — Ein Regal verbindet

Es müssen nicht zwingend bloss Kochbücher in Küchennähe stehen. Viele Küchen sind offen, nicht nur zum Essbereich, sondern auch zum Wohnzimmer. Ein Grund mehr, der Wohnlichkeit den gebührenden Raum geben. Da ist ein volles Bücherregal perfekt. (Bild über: The Entertaining House)

4 — Die Bibliothek eines Kochstars

Dieser Blick führt in die Küche von Foodscout Richard Kägiund auf ein mit Kochbüchern aus der ganzen Welt prall gefülltes Regal. Der sympathische und hochtalentierte Kochstar hat sich ein Zuhause geschaffen, in dem die perfekt ausgestattete Küche im Zentrum steht. Es ist trotzdem, oder besser gerade deswegen sehr wohnlich und persönlich. Und Bücher sind überall, nicht nur Kochbücher. Letztere aber sind zusammen mit Geschirr und Gläser in dem Regal, das am nächsten bei der Küche steht. (Bilder: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Das Kochbuchregal ist natürlich gleich in die Küche integriert und bietet Platz für eine erlesene Kochbuch-Bibliothek. Dahinter türmt sich wunderschön Brennholz, die Axt lehnt noch daran – denn Holz selber hacken ist auch eine Leidenschaft des Hausherrn. Endecken Sie das ganze Haus von Richard Kägi.

5 — In der Vorratskammer

Sehr charmant ist diese farbige, gemütliche Küche. Man kann sich direkt vorstellen, abends hier am Küchentisch zu sitzen, Tee zu trinken und ein gutes Buch zu lesen. Dieses findet man in der Bibliothek, die im rot lackierten Regal hinter dem ebenfalls rot lackierten Türrahmen in der Vorratskammer steht. (Bild über: Pinterest)

6 — Aufgestellt

Man hat mehr Lust, ein Buch hervorzuholen, wenn es einladend in der Nähe ist. Diese Kochbücher stehen mit dem Cover nach vorne auf schmalen Regalen, die eine Art Reling haben. Eine schöne Möglichkeit, wenn der Platz für ein normales, tiefes Regal fehlt – und natürlich auch sonst. (Bild über: Apartment Therapy)

7 — Ausgestellt

So sieht das gleiche Prinzip aus, wenn es tief ist. Sie können auf solch tiefen Regalen jeweils mehrere Bücher mit Cover nach vorne, hintereinander auf- und ausstellen. Wichtig ist, dass solche Regale einen Stopper haben, damit die Bücher nicht wegrutschen. (Bild über: The Kitchn)

8 — Bücherwand

Diese Art Stepper sind als Bilderleisten bekannt. Sie ermöglichen es, Bilder auszustellen – und eben auch Bücher. Die Bewohner dieser Küche haben damit eine ganze Wand gestaltet. (Bild über: The Cottage Market)

9 — Miniregal

Um einige Lieblingskochbücher zur Hand zu haben, braucht es aber keine ganzen Wände und riesigen Kücheneinbauten. Ein kleines Regal genügt auch – und das hat überall Platz. Ein sehr stilvolles solches Regal haben wir in der Küche von Jukka Murto und Anna Rölli fotografiert. Da stehen die Kochbücher klassisch zwischen wunderschönen Alltagsobjekten. (Bild: Rita Palanikumar für Sweet Home)

10 — Wohnlichkeit inklusive

In alten Wohnungen hat es oft Einbauregale, etwas, das heute leider nicht mehr vorkommt. In dieser gemütlichen englischen Küche ist ein solches Regal mit Büchern und nicht mit Küchensachen gefüllt, was die Räumlichkeiten viel Wohnlichkeit ausstrahlen lässt. (Bild über: The Modern House)

11 — Untergemischt

Ein Regal, das eine kleine Wohn- und Stilgeschichte erzählt: Ganz im Stil der Hipsterkultur reihen sich die Kochbücher der Farbe nach aneinander. Das zwischen Keramikschalen, Einmachgläsern und Zimmerpflanzen. (Bild über: Domino)

12 — Im Körbchen

Die praktische und charmante Miniversion, seine Lieblingskochbücher nahe beim Geschehen zu halten, ein keiner Korb. Dieser kann auch immer wieder neu gefüllt werden, und die restliche kulinarische Bibliothek kann woanders platziert sein. (Bild über: Pinterest)

13 — Inszeniert

Wer gerne inszeniert und den Platz dazu hat, der kann auf diese Art Antiquitäten und Lieblingsbücher einen hübschen Platz in der Küche geben. (Bild über: Pinterest)

14 — In der obersten Etage

Ein solches, ländlich anmutendes Regale kann man mit ein bisschen Talent selber schreinern oder es sich vom Schreiner machen lassen. Wie eine Art Garderobe kann es in einer Ecke Schürzen, Küchentücher und Bücher einen praktischen und gemütlichen Ort bieten. (Bild über: Bookhub)

15 — Spontan

Zum Schluss noch mein Liebling! In dieser Wohnung türmen sich Bücher an die Küchentheke und vermitteln das Gefühl, dass Lesen und Abtauchen hier offenbar ein gelebter Teil von Kochen, Essen und Zusammensein ist. (Bild über: The Entertaining House)

Blogs und Magazine:The Entertaining House, Bookhub, Domino, The Cottage Market, Think Decor, The Kitchn, Apartment Therapy

Immobilien:The Modern House

Sweet Homestories:Scarlett Steiner Gaus, Richard Kägi, Jukka Murto und Anna Rölli, Jürg Brawand

