Die «Robert Walser-Sculpture» war ein Projekt des Künstlers Thomas Hirschhorn im Rahmen der 13. Ausgabe der Schweizerischen Plastikausstellung in Biel. Dieses Werk wurde zu Ehren des in Biel geborenen Schweizer Schriftstellers Robert Walser geschaffen. Am Sonntag hat das vielbesuchte Kunstwerk sein Ende gefunden.