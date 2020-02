Lärm vor der Reitschule – Das ewige Problem mit den illegalen Bars Seit Jahren sorgen illegale Bars auf dem Vorplatz der Reitschule für Ärger. Unterbinden lassen sich diese laut Behörden kaum. Stattdessen plant die Stadt bauliche Massnahmen zur Lärmdämmung. Michael Bucher

Die Stadtregierung will den Lärm, der vom Reitschule-Vorplatz ausgeht, eindämmen. Womit, ist noch unklar. Foto: Raphael Moser

Seit Jahren ist es dasselbe Spiel: An Wochenenden mit grossem Publikumsauflauf auf dem Vorplatz der Reitschule fahren ein paar Leute mit einem Kleintransporter auf. Innert kürzester Zeit bauen diese eine temporäre Bar inklusive Soundanlage und eigener Stromversorgung auf. Mit billigem Alkohol kommen die anonymen Kollektive so zu Geld. So schnell, wie sie aufgetaucht sind, so schnell verschwinden sie nach einer Weile wieder.