Musiktage im Emmental – Das Hoffen auf eine Verschiebung Nachdem die Musiktage in Bätterkinden und in Oberburg von Mitte Juni abgesagt worden sind, stellt sich die Frage, ob diese nachgeholt werden können. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Marco Spycher

Die Musik Frohsinn Oberburg – hier ein Bild aus 2018 – hätte diesen Sommer die Emmentalischen Musiktage organisiert. Diese wurden aber abgesagt. Foto: Olaf Nörrenberg

«Wir wären so was von bereit gewesen, um ein fantastisches Fest durchführen zu können», sagt Ruedi Fischer überzeugt. Er ist OK-Präsident der diesjährigen Musiktage des Amtsmusikverbandes Fraubrunnen und Umgebung (AMFU), die am 12. und 13. Juni in Bätterkinden hätten stattfinden sollen. Nun wurden sie aber – wie so viele Veranstaltungen – aufgrund des Coronavirus abgesagt.