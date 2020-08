Anlass in Münsingen umstritten – «Das ist eine Zwängerei» Eine politische Veranstaltung in Tägertschi findet unter besonderen Vorzeichen statt. Pro Familie darf nur eine Person teilnehmen. Das sorgt für Kritik. Johannes Reichen

Die Veranstaltung findet in der Panoramastube statt – auf drei Seiten weist sie allerdings kaum Fenster auf. Foto: Beat Mathys

Gegen 70 Personen werden sich am Donnerstag um 19 Uhr in der Panoramastube in Tägertschi einfinden. Dabei handelt es sich um den Dachstock des ehemaligen Schulhauses. Er bietet allerdings nur auf einer Seite einen Panoramablick – auf den anderen drei Seiten gibt es nur ein paar Dachfenster.