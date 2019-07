Das Klischee vom Zahlvater ist nicht wahr

Nun leben meine zwei Kinder und ich also von meinem Lohn und dem Barunterhalt, den er für die Kleinen bezahlt. Es funktioniert, auch weil ich glücklicherweise zu kinderlosen Zeiten etwas Geld gespart hatte, auf das ich nun zurückgreifen kann. Fair finde ich die Regelung trotzdem nicht. Erst recht nicht, weil er sie so kleinlich auslegt, sich etwa weigert, auch mal etwas Kleines für die Kinder zu kaufen . «Papa sagt, er gebe dir jeden Monat mega viel Geld, damit du uns alles besorgst», sagen die Kinder dann jeweils zu mir.

In solchen Momenten muss ich mich extrem zusammenreissen, dass mir nicht Dinge über die Lippen rutschen, die ich später bereuen könnte. Ich will nicht vor den Kindern über den Ex lästern. Die Kleinen lieben Mama und Papa gleichermassen und ich weiss, dass es grauenvoll für sie wäre, wenn eine Partei die andere ständig schlecht machen würde.»

Kinder sollten zu Mutter und Vater Kontakt haben

«Aus demselben Grund finde ich es auch wichtig, dass die Kinder nach wie vor beide Elternteile regelmässig sehen. Ich hatte nie vor, meinem Ex die Kinder wegzunehmen, so wie man das immer wieder hört. Es ist vielmehr so, dass er von sich aus nur begrenzt Zeit mit ihnen verbringt. Sie sind jedes zweite Wochenende und einen Abend pro Woche bei ihm. Mehr gehe nicht, findet er.

Drei Wochen Ferien pro Jahr dürften die Kinder laut unserer Vereinbarung auch mit ihm verbringen. Letztes Jahr waren es am Ende knapp zwei. Auch dieses Jahr hat er erst Ferien mit den Kleinen geplant, nachdem ich ihn mehrmals daran erinnert habe.

Es sind eben nicht immer die Mütter, die den Vätern den Umgang mit den Kindern verbieten. Manchmal sind es auch die Männer selber, die ihre Energie lieber in ihr neues Leben investieren als in ihre Kinder.»

***

Wie berechnet sich der Betreuungsunterhalt?

Der Betreuungsunterhalt bemisst sich laut einem Bundesgerichtsurteil von 2018 nicht nach dem Einkommen der zahlungspflichtigen Person, sondern nach den Bedürfnissen des betreuenden Elternteils. Kann eine Mutter ihr Existenzminimum (dieses liegt je nach Region zwischen 2600 und 3500 Franken) selber decken, erhält sie folglich kein Betreuungsgeld. Verdient sie hingegen kein eigenes Geld, muss der Vater unter Umständen jeden Monat eine hohe Summe zahlen. Seit Anfang 2017 gilt diese Regel für alle Eltern, ganz egal, ob sie verheiratet waren oder nicht.

Ab wann muss der betreuende Elternteil wieviel arbeiten?

Die 10/16-Regel besagt, dass der betreuende Elternteil nicht arbeiten muss, bis das jüngste Kind 10 Jahre alt ist. Danach sei eine 50-Prozent-Stelle zumutbar. Feiert das jüngste Kind seinen 16. Geburtstag, ist laut Bundesgericht wieder ein Vollzeitjob möglich. Im Kanton Zürich wird diese Regel heute kaum mehr angewendet, andere Kantone halten nach wie vor daran fest.

Das Bundesgericht hat 2018 in einem Urteil das sogenannte Schulstufenmodell propagiert. Dieses besagt, dass ab Schuleintrit des jüngsten Kindes wieder ein 50-Prozent-Job zumutbar sei. Tritt das Jüngste in die Sekundarstufe ein, soll der betreuende Elternteil sein Pensum auf Prozent aufstocken, nach dem vollendeten 16. Lebensjahr des jüngsten Kindes auf 100 Prozent.

