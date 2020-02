Remis gegen Luzern – Das nächste Thuner Schrittchen Der FC Thun holt beim 1:1 gegen den FC Luzern den zehnten Punkt im neuen Jahr – und präsentiert sich dabei erneut in einer guten Verfassung. Peter M. Birrer

Angeführt von Ridge Munsy (vorne) punktet der FC Thun auch gegen Luzern. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wie oft ist Ridge Munsy nur Zuschauer gewesen. Wie oft ist es vorgekommen, dass andere in der ersten Reihe standen. Und wer drehte nach einem Match schon den Kopf nach ihm um? Wochenlang, nein, während Monaten ist er in Thun kein Faktor gewesen. Und auf einmal ist er gefragt wie kaum ein Zweiter. Weil er trifft. Und so etwas wie ein Symbol des Aufschwungs ist.