Das Obst verfault, die SMS sind wieder blockiert

Diese Furcht packt nun auch jene Händler, die Äpfel ausserhalb Kashmirs verkaufen wollen. Obst ist überall im Land gefragt. Und es ist Erntezeit. Aber es herrscht nun Panik in der Branche, seitdem ein Lastwagenfahrer aus Punjab, der Obst geladen hatte, in der Nacht zum Dienstag von einem Extremisten erschossen wurde. «Das war eine Hinrichtung, um Leute aus anderen Teilen Indiens abzuschrecken», sagt Tahir. «Und es ist auch eine Warnung an alle in Kashmir, die wieder ihren Geschäften nachgehen wollen.»

Tahir aber will sein Unternehmen nicht schliessen. Er könne sich das gar nicht leisten, sagt er. «Ich beschäftige zwölf Mitarbeiter und habe zehn Wochen lang nichts verdient. Ich kann sie doch nicht einfach auf die Strasse stellen.» Ausserdem hat er selbst eine Frau und zwei kleine Kinder zu Hause. «Auch wir können zum Ziel werden», sagt Tahir. Die Angst ist immer da. Meist kann man in den Geschäften Srinagars nur morgens einkaufen, am Nachmittag und Abend sind die Rollläden geschlossen.

Lokale Wahlen geplant

Um den Eindruck zu befördern, dass in Kashmir wieder Ruhe und Normalität einkehre, hat Delhi auch das Verbot für Touristen aufgehoben, nach Kashmir zu reisen. Grünes Licht also für Ferien in den Bergen. «Aber wer wird das schon wagen», fragt Tahir, «wenn es hier keine Sicherheit gibt?» Für Tausende Kashmirer, die von den Touristen leben, sind die Drohungen der Extremisten eine Katastrophe. Doch viele können auch im Vorgehen Delhis keine gute Zukunft für sich erkennen, weil die Zentralregierung die Kashmirer nicht einmal konsultiert hat, bevor sie die Autonomie der Region einkassierte.