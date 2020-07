Rap-Star im Wahlkampf – Das Phänomen Kanye West Er sieht sich wahlweise als Jesus oder als nächster Präsident der USA. Was hat Kanye West als Rapper und Modedesigner aber eigentlich geleistet? Bettina Weber , Pascal Blum

Drunter macht ers nicht: Der Song, den Kanye West da gerade singt, heisst «Jesus Walks». Foto: Kevork Djansezian (Keystone)

Kanye West – Gott oder Trottel? Was die Sache mit Gott angeht, kann man die Musikdatenbank Discogs beiziehen, der Rapper bleibt nämlich bis heute die einzige Person, die je einen Featuring-Credit an den Herrn vergeben hat. Auf dem Stück «I Am a God» vom Album «Yeezus» ist «God» als Mitarbeiter vermerkt, er ist also eine Stufe unter Kanye West einzuordnen.