Wegen Corona – Das Swiss Economic Forum wird verschoben – und in die Westschweiz verlegt Die führende Schweizer Wirtschaftskonferenz wird im September einmalig in Montreux abgehalten statt wie bisher im Frühsommer in Interlaken. Chantal Desbiolles

Lange her: Während der 7. Ausgabe des Swiss Economic Forum (SEF) in Thun diskutierten Anton Scherrer (Migros), Philippe Gaydoul (Denner), Erich Gysling (Moderator), Hansueli Loosli (Coop) und Dieter Brandes (Aldi). Foto: Peter Schneider

«Wir sind der Meinung, dass es gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig ist, einen Ort der Begegnung zu schaffen, um über die Krise zu sprechen», sagt Geschäftsführerin Corine Blesi in einer Videobotschaft. Mit dem nicht einfachen Entscheid, das Swiss Economic Forum (SEF) im Kalender nach hinten zu verschieben, reagiere man auf die Prognosen zum Höhepunkt der Corona-Infektionswelle Mitte Mai. Er soll just dann eintreten, wenn sich die führenden Köpfe von Schweizer Wirtschaft und Politik hätten in Interlaken treffen wollen. Ihren Schutz könne man in der aktuellen Situation nicht gewährleisten, begründet die Veranstalterin.