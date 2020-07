Grosser Verlust für Farnern – Das Trio vom Berg Paul Ischi und Ulrich Leuenberger blicken zurück auf die langjährige Zusammenarbeit mit Roland Guazzini. Sein Tod geht ihnen nahe. Beatrice Beyeler

Paul Ischi (links) und Ulrich Leuenberger denken gerne an die gemeinsame Zeit mit Roland Guazzini. Foto: Marcel Bieri

Paul Ischi sitzt schon am runden Tisch im Restaurant Jura in Farnern, als Ulrich Leuenberger dazustösst. «Ich wollte dich abholen», sagt Leuenberger und stupst den Gemeindepräsidenten von Rumisberg mit einem Lachen in die Seite. Aber er sei ja schon weggewesen.