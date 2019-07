«Das Wichtigste ist, nicht zu trösten»

Bleibt die Trauer ein Leben lang?

Die Trauer ist das, was hilft, um mit dem Verlust leben zu lernen. Sie wandelt sich, ist Ausdruck des Prozesses der Auseinandersetzung. Viele sagen, die Trauer bleibt ein Leben lang. Sie ist dann ein Schmerz, ähnlich wie eine Narbe nach einer Verletzung. Da bleibt etwas, das vielleicht gar nicht mehr so sehr schmerzt. Das man aber immer noch sieht, immer noch spürt. Und trotzdem kann man lernen, sehr gut wieder im Leben zu stehen. Viele unserer Ehrenamtlichen sind fantastische Modelle dafür.

Leitet die Geschäftsstelle des Vereins Verwaiste Eltern München: Susanne Lorenz. Foto: zvg

Sie sprechen davon, das Ereignis in sein Leben zu integrieren. Wie macht man das?

Wichtig ist es, die Trauer zuzulassen. Früher wurde gesagt, ihr müsst die Verstorbenen loslassen. Das fordert heute keiner mehr. In dem Wort «lassen» steckt aber trotzdem sehr viel. Trauer zulassen, den Verstorbenen ihr Los zu lassen. Es ist die Herausforderung für die Trauernden, sich dem zu stellen und es zu akzeptieren. Die Gefühle zuzulassen. Es sind schwere Tage und schwere Zeiten. Was die Gefühle angeht, ist es ist wie Achterbahn fahren.

Es kann ja nichts Schlimmeres geben, als sein eigenes Kind zu verlieren.

Ja, weil die Natur es anders vorsieht. Das stellt die Idee des Weitergebens des Lebens auf den Kopf. Der Partner geht von der Seite, sagt man. Auch das ist eine schlimme Verlusterfahrung. Aber das Kind geht aus dem Herzen. Es ist ein Teil von einem selbst und das macht es wahnsinnig schwer. Es gibt kein Umfeld, das die Erfahrung teilt. Man ist sehr auf sich gestellt.

«Viele denken, wenn jemand in Tränen ausbricht, ist das schlecht.»

Ihr Verein bietet diesen Eltern Treffen mit anderen Eltern an.

Ja, sie sehen so, dass sie nicht alleine sind. Dass es Menschen gibt, die das überlebt haben. Viele sind am Anfang so verzweifelt, dass sie nicht sehen, wie sie das Leben weiter bewältigen können. Oft braucht der massive Eindruck von diesem Tod einen Ausdruck. Ob das nun ist, mit dem Körper zu arbeiten, zu schreiben oder zu malen – all das kann hilfreich sein.

Wie können Freunde und Bekannte den Trauernden beistehen?

Das Wichtigste ist, nicht zu trösten. Sätze wie «ihr habt ja noch andere Kinder» oder «ihr könnt ja noch ein Kind bekommen» verletzen eher, als dass sie helfen. Es ist nicht leicht, diese Verzweiflung, diesen grossen Schmerz auszuhalten. Aber das auszuhalten, ist wichtig. Und zuhören, ohne Ratschläge zu erteilen. Viele denken, wenn jemand in Tränen ausbricht, ist das schlecht. Aber oft ist es gut. Die Tränen gehören dazu, sie bringen etwas in Fluss.

«Viele Familien berichten, dass die Kinder zu Hause nie den Tod des Geschwisterchens ansprechen.»

Wie gehen Geschwister mit dem Verlust um?

Für Geschwister ist es ein doppelter Verlust. Sie haben ihr Geschwisterchen verloren und sie haben nicht mehr die Eltern, die sie vorher hatten. Die Eltern sind wenig belastbar und nicht so präsent, wie die Kinder es vorher gewohnt waren. Oft verhalten sich die Kinder sehr unauffällig, sie wollen den Eltern nicht noch zusätzlich Kummer bereiten. Wir beobachten oft, dass diese Kinder übersehen werden. Bei vielen Geschwisterkindern bekommt die Trauer erst viel später einen Platz. Zum Beispiel, wenn es Umbrüche im eigenen Leben gibt. Es ist nie zu spät, sich die Trauer anzuschauen.

Wie kann man den Geschwisterkindern helfen?

Auch für sie ist es wichtig, einen Ausdruck zu finden. Und das geht bei Kindern über die Kreativität noch viel einfacher als bei Erwachsenen. Die Treffen unserer Familiengruppe beginnen gemeinsam, dann gehen die Kinder mit ihren Betreuerinnen in den Nachbarraum. Dort basteln und gestalten sie. Viele Familien berichten, dass die Kinder zu Hause nie den Tod des Geschwisterchens ansprechen. Aber in der Gruppe erzählen sie dann sehr offen, was sie beschäftigt, welche Vorstellungen sie haben, wie sie noch in Verbindung mit dem Geschwisterchen sind. Das ist oft sehr eindrucksvoll.