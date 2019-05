Dem Kind ist langweilig? Grossartig!

Von Patricia Büchel (publiziert am Mon, 06 May 2019 03:00:31 +0000)

Eine Bekannte aus dem Nachbarhaus ruft an. Ob ich für etwa eine Stunde die fünfjährige Isabel hüten könne, sie müsse mit dem älteren Sohn zum Kinderarzt, eine Platzwunde.

Kaum hat die Mutter die Wohnungstüre hinter sich zugemacht, lässt Isabel die Mundwinkel sinken. Mir isch langwiilig, sagt sie mit tonloser Stimme und schaut in die Weite. Wunderbar, sage ich, du bist nicht müde, hast keinen Hunger, nichts tut dir weh. Es ist dir einfach langweilig. Jetzt kann alles Mögliche passieren, wir wissen nicht, was du in ein paar Minuten machst. Das ist doch spannend! Isabel sagt immer noch nichts.