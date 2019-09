Depressives Kind? Redet darüber!

“Das, was ich durchgemacht habe, will ich anderen ersparen”

Bloggerin Dominique de Marné, die deutsche Schauspielerin Nova Meierhenrich und Coach Arne Tempel haben alle eine schwere Depression hinter sich, waren ganz unten. Sie haben ein Parallelleben geführt, so dass es ihnen lange Zeit gelungen ist, ihr Leiden vor anderen zu verbergen. Alle drei sind durch ihre Lebenskrise stärker geworden. Sie setzen sich heute dafür ein, dass andere Menschen nicht das gleiche durchmachen müssen wie sie, indem sie reden, aufklären und psychischen Krankheiten damit das Tabu nehmen.

Zehn Jahre lang hat es gedauert, bis sich Dominique de Marné, Hilfe holte und ihre Leiden einen Namen bekamen: Borderline-Störung, Depression und Alkoholsucht. Davor war sie davon überzeugt, dass sie allein fertigwerden musste mit ihren Problemen und gefühlten Schwächen. Heute geht sie als “Mental Health Advocate” an Schulen und leistet Aufklärung. In ihrem 2018 veröffentlichten Buch fragt sie sich, warum wir uns zwar um den Schutz unserer Smartphone-Displays kümmern, das Entkalken des Wasserkochers, die Wartung unseres Autos und um gesunde Ernährung, aber um unsere Psyche, um die kümmern wir uns nicht. Von unserem Kopf erwarten wir ständige Funktionsbereitschaft und wenn der einmal streikt, dann geben wir uns die Schuld anstatt das Problem als Krankheit zu betrachten.

Der Vater von Schauspielerin Nova Meierhenrich, litt jahrelang an einer schweren Depression. Seine Familie gab sich grosse Mühe, ihm zu helfen und hätte dringend Unterstützung von aussen benötigt, aber die gab es nicht. Schliesslich erkrankte Nova an einer Co-Depression und gestand sich erst nach langer Zeit ein, dass sie selbst Hilfe brauchte. Mit ihrem Buch “Wenn Liebe nicht reicht” will sie betroffenen Familien helfen. “Die Krankheit kann jeden treffen, egal wie stark man ist."

Mit seinen YouTube-Videos und Audio-Kursen bietet Arne Tempel Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang

mit depressiven Phasen. Wer seinen wöchentlichen Newsletter “Der kleine Sonntagsimpuls” liest,

fühlt sich, als wäre er von einem guten Freund umarmt worden.