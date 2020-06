Thuner Innenstadt – Abendverkauf nur noch bis 20 Uhr Die Geschäfte in der Thuner Innenstadt beenden den Abendverkauf am Donnerstag künftig bereits um 20 Uhr. Der Grund liegt im veränderten Einkaufsverhalten.

Auch die Thuner Loeb-Filiale beschränkt ihre Öffnungszeit für den Abendverkauf auf 20 Uhr. Foto: Gabriel Berger

«Der Abendverkauf ist kein eigentliches Bedürfnis mehr», sagt Alain Marti, Präsident der Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT). Zu sehr habe sich das Einkaufsverhalten in den letzten Jahren verändert. Nicht nur in Thun, sondern auch in grösseren Städten wie Bern oder Zürich läuft insbesondere nach 20 Uhr nicht mehr viel. Das führte in den vergangenen Jahren dazu, dass manch kleinerer Detailhändler zurückkrebste und früher die Ladentüren schloss.