«Der andere muss hören, was man fühlt»

Inwiefern?

Das Ruminieren ist ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen wie Depressionen. Und es verschlechtert die Beziehungsqualität. Der Partner versteht nicht, was mit dem anderen los ist, er spürt die Gefühle nicht. So fällt es ihm schwer, auf den anderen einzugehen. Es entsteht Distanz statt Nähe.

Ausdrücken, was bewegt: Beim expressiven Schreiben lässt sich vieles formulieren, was sich nur schwer sagen lässt. Foto: Plainpicture

Woher kommt der Hang zum Ruminieren?

Er entsteht ironischerweise dadurch, dass man sich nicht tiefer mit einem Problem beschäftigen will. Es ist ein Vermeidungsverhalten, man redet um den heissen Brei herum, man will den Schmerz nicht fühlen. Das Ruminieren ist verbreitet und oft biografisch zu erklären: Viele haben als Kind erfahren, dass Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Angst nicht sein dürfen oder übergangen werden. Also tut man so, als wären sie nicht da.

Es lohnt sich also als Eltern, Gefühlsausbrüche seiner Kinder ruhig zu begleiten, statt zu schimpfen oder zu sagen: «Ist doch nicht schlimm.»

Genau. Es ist wichtig, Kindern einen emotionalen Wortschatz zu geben, indem man ihre Gefühle spiegelt: «Du bist wütend.» Denn die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, ist der erste Schritt, um günstig mit ihnen umzugehen. Der nächste Schritt ist, über seine Gefühle zu sprechen.

Stimmt das Klischee, dass Frauen in der Beziehung mehr reden als Männer?

Studien zeigen, dass das nicht stimmt. Es gibt auch Männer, die viel reden, und Frauen, die lieber schweigen. Durch automatische Sprachanalyse haben Forscher herausgefunden, dass auch Wörter, die Emotionen beinhalten, von beiden Geschlechtern ähnlich häufig benutzt werden. Der Unterschied liegt in den Themen. Männer redeten mehr über Sport, Frauen mehr über soziale Beziehungen.

Helfen in der Paarbeziehung auch alltägliche Gespräche, um das Wohlbefinden zu verbessern?

Es sind sicherlich vor allem tiefe Gespräche, die bei der Emotionsregulation helfen. Aber Studien zeigen, dass auch der alltägliche Austausch wichtig ist, weil er uns hilft, gut im Kontakt miteinander zu bleiben. Vielleicht hat die Forschung überschätzt, wie häufig Paare tiefe Gespräche führen. Wir müssen das nicht ständig tun. Wichtig ist, im Alltag Inseln zu schaffen, die einen solchen Austausch ermöglichen.

Welche Erkenntnis aus Ihrer Forschung hilft Ihnen in Ihrer Ehe?

Dass wir nicht so tun sollten, als wären negative Gefühle nicht da. Ich merke, ich bin immer dann zufrieden, wenn ich von meinem Mann aufrichtig signalisiert bekomme, was bei ihm gerade los ist.

Wie wichtig ist es, mit dem Partner nicht nur Belastendes, sondern auch Schönes zu teilen?

Sehr wichtig. Häufig setzt die Forschung den Fokus darauf, wie Paare mit Belastungen umgehen. Dabei bilden auch schöne Momente den Klebstoff für die Beziehung. Studien zeigen, wie positive Paarmomente das Wohlbefinden verbessern. Dazu gehören Umarmungen oder gemeinsames Lachen.

Ältere Menschen erleben ihre Beziehungen laut Studien positiver als jüngere. Warum ist das so?

Eine Erklärung ist, dass wir im Alter mehr Zeit für Beziehungen haben. Wir wollen die Zeit, die uns bleibt, bestmöglich nutzen. Also fokussieren wir uns auf das, was uns bereichert: Und das sind vor allem erfüllende Beziehungen.