Der bessere Volvo V60

Tatsächlich ist Volvo der Begründer dieses Nebensegments der offroadartigen Kombis, die heute eine Art Mini-Boom erleben. Die meisten Hersteller kompakter oder mittelgrosser Kombis haben inzwischen eine solche Variante im Angebot – weil sie sich gut verkaufen. Auch bei Volvo kostet der V60 Cross Country (CC) etwas mehr als die vergleichbar ausgestattete Version des Basis-V60, doch dieser kleine Aufpreis lohnt sich allemal. Nicht nur, dass der CC besser aussieht in diesem robusteren Look und sich damit immerhin ein klein wenig von der Masse abhebt. Er ist auch komfortabler und kommt im Fall der Fälle tatsächlich besser durch Matsch und Schnee oder über holperige Strassen.

Dieselmotor reicht völlig aus

Zum Test tritt der V60 CC in der Version D4 an, also mit 2-­Liter-Dieselmotor und 190 PS. Es gibt ihn aber auch noch als T5 mit 2-Liter-Turbobenziner und 250 PS, doch der über 3000 Franken günstigere Diesel ist die cleverere Wahl: Ein Sportler ist der CC ja ohnehin nicht, und mit seinem maximalen Drehmoment von 400 Nm zwischen 1750 und 2500 Umdrehungen liefert der Dieselmotor mehr als ausreichend Kraft für jede Fahrsituation. Er läuft geschmeidig, harmoniert gut mit der 8-Gang-Automatik und ist mit einem Werksverbrauch von 5,1 Litern und knapp 6,5 Litern im Testbetrieb einigermassen sparsam. Die Fahrleistungen (0 auf 100 km/h in 7,6 Sekunden, Topspeed 220 km/h, alles Werksangaben) sind für ein solches Fahrzeug absolut ausreichend. Und mit einer Anhängelast von zwei Tonnen (gebremst) kann der V60 CC auch ordentlich was ziehen.

Der Cross Country ist 2,3 Zentimeter länger und 4 Zentimeter breiter als sein Basismodell, was den Anbauteilen geschuldet ist; der Platz für die Passagiere und das Kofferraumvolumen (529 bis 1441 Liter) sind identisch, auch wenn der Radstand gegenüber der Basisversion um 2 Millimeter länger ist. Frappant ist der Unterschied in der Fahrzeughöhe: Der CC ist insgesamt über 7 Zentimeter höher, die Karosserie wurde dabei um 6,8 Millimeter höhergelegt. Das verschafft dem V60 Cross Country eine ähnlich grosse Bodenfreiheit wie dem SUV-Modell XC60 (209 respektive 210 Millimeter). Damit bietet der CC tatsächlich eine gewisse Geländetauglichkeit und somit einen echten Mehrwert im Vergleich zur Basisvariante.

Betreffend Ausstattung lässt sich der Cross Country zwar nicht lumpen, trotzdem muss für einige sinnvolle Assistenzsysteme, für angenehme Komfortfeatures und praktisches Equipment noch zusätzlich in die Tasche gegriffen werden; geradezu peinlich ist es, dass Volvo neben der exzellenten Bowers-&-Wilkins-Audioanlage auch noch den digitalen Radioempfang separat in Rechnung stellt. Der Test­wagen kostet so in der Endabrechnung rund 23'000 Franken mehr als der Basispreis von 63'600 Franken. Im Vergleich zur direkten Konkurrenz im sogenannten Premium-Segment ist das allerdings auf Augenhöhe, und der Kunde erhält eine gute Portion Auto fürs Geld: einen schön gemachten, wohlausgestatteten, sicheren, komfortablen und geräumigen Allrad-Kombi, mit dem man jede Alltagssituation meistert. Der Duft des grossen Abenteuers inklusive.