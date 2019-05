Der digitale Drill Sergeant

Fallschirmaufklärer besonders fit sein müssen, aber vier Stunden Sport alleine am ersten Tag?

Mir graut es augenblicklich vor Tag 2. Glücklicherweise zeigt sich aber, dass es sich um eine

irreführende Bezeichnung handelt – die vier Trainings sind das Pensum meiner ersten Woche.

Der Wochenplan ist aber nicht in Stein gemeisselt, wofür wohl nicht nur Journalisten mit

mitunter unberechenbaren Arbeitszeiten dankbar sind. So kann ich eigene Trainings manuell

eingetragen – und mit ihnen die geplanten Einheiten ersetzen. Allerdings ist dieses Feature nicht

einfach zu finden und auch hier, wäre es benutzerfreundlicher, liessen sich die Einheiten über

eine Sportuhr einlesen.

Die verschiedenen Trainings sind laienverständlich erklärt – zum Beispiel bedienen sich die

Entwickler der App bei der Tempo-Angabe im Intervalltraining eines Bildes: Die schnellen

Einheiten soll ich so absolvieren, dass ich kaum noch sprechen kann. Die Kraft- und

Gleichgewichtsübungen sind in einem Video veranschaulicht, wobei deutlich wird, dass

Sportexperten am Werk waren: Um die Verletzungsgefahr zu minimiren und das Training zu

maximieren, ist mit optischen Elementen hervorgehoben, worauf ich bei der Ausführung achten

soll.

Nach jedem absolvierten Training, will die App von mir wissen, wie streng ich die Einheit

empfand – und passt so den Plan dynamisch an. Auch das ein Feature, dass bei anderen

Anbietern nur geht, wenn ich das Portemonnaie zücke. Nach jedem Training gibt es bei der

“Ready App” der Armee aber auch eine Belohnung in Form von Futter, genauer von

Gehirnfutter. Ein cooles Zückerchen, die Antworten liefern auf Fragen wie: Was ist mentale

Stärke, was bringt sie mir im Alltag? Wie baue ich sie auf? Oder wozu dient ein

Motivationsspruch? Oder weshalb macht Auslaufen Sinn? Wie andere Apps funktioniert auch

diejenige der Armee zusätzlich mit Auszeichnungen in Form von Medaillen, die ich nach und

nach erhalte und die mich animieren sollen weiterzumachen: Etwa die Auszeichnung

“Trainingsmeister Kraft”, wenn alle Krafttrainingseinheiten einer Woche erledigt sind. Oder der

“Nachtschwärmer”, wenn frau fürs Training regelmässig eine Nachtschicht einlegt.

Durch die App angefixt, erleide ich aber eine kleine Enttäuschung nachdem ich alle geplanten

Einheiten der Trainingswoche absolviert habe: Ich muss ganze drei Tage warten, bis mir der

Plan für die folgende Woche offenbart wird.

Fazit: Trotz der Kinderkrankheiten¨und der Aussichtslosigkeit, dass ich je das Niveau eines

Fallschirmaufklärers erlangen werde, hat mich die neue Sport-App der Armee und des Baspos

sehr überzeugt. Ab jetzt heisst es: Trainieren, marsch!

Nachtrag:

Die Entwickler wollen die Kinderkrankheiten ausmerzen und versprechen mit dem Update, das

im im Juni/Juli ansteht, folgende Verbesserungen:

? Anpassung der Beschreibung bei der Trainingsansicht mit vier Kacheln von «Woche 1,

Tag 1» auf «Woche 1, noch 7 Tage». Die Tage der Trainingswoche werden dann

runtergezählt.

? Seite zur Eingabe zusätzlicher Trainings besser auffindbar machen

? Verbesserung der Kommunikation mit handelsüblichen Sportuhren

? Verbesserung der GPS Distanz und Geschwindigkeitsangaben

? Möglichkeit Selbsttest Disziplinen zeitlich aufgeteilt durchzuführen

? Im Protokoll alle Ergebnisse im Selbsttest ablesbar machen – und nicht nur die

Einschätzung des Fitnesslevel

? Wenn die Zeit beim Ausdauertraining abgelaufen ist, man aber weiterläuft, wird die

zusätzlich zurückgelegte Distanz und Zeit weiter aufgezeichnet

? Training pausieren und wieder weiterführen können

? Angabe zum Energieverbrauch nach jedem Training anzeigen

