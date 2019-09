Der Gott des Designs ist tot

Weshalb das letzte Wort, das man noch im Ohr hat, leider dieses ist: «Depp». Das sagte er dem Kritiker, der ihn als «einen der grössten Angeber der Designgeschichte» porträtiert hatte. Woraufhin Colani darauf insistierte, dass er in anderen Ländern «wie eine Gottheit» verehrt werde – und dass er nicht einer der wichtigsten Gestalter sei, sondern einfach der wichtigste.

Man wird Colani vermissen, weil die Welt der Gestaltung nun nicht nur einen gnadenvoll begabten Lautsprecher verloren hat, sondern auf stillere Weise einen genialen Visionär, der die Welt umarmte, indem er sie neu, schöner und besser erfinden wollte.

Der Meister mit drei seiner Autos: Stadtauto (das «gelbe Ei», links), Ferrari Testarossa (Mitte) und Speedster auf der Basis eines VW-Käfers. Foto: Waltraud Grubitzsch (Keystone)

Leise war er nicht. Der Mann, der als «Gott der geschwungenen Linie» («Stern») bezeichnet wurde, war meist im Rohrspatz-Modus unterwegs. Einen Bugatti bezeichnete er einmal als «Scheisskiste», die A-Klasse von Mercedes als «Gestaltungsfummelchen», die Produkte von Kollegen wie Philippe Starck, zumal die ikonische Zitronenpresse, als «tödlich» – und mit dem deutschen Design in der Nachfolge der Bauhaus-Ära rechnete er so ab: «Das deutsche Design war nie richtig. Seht euch die Waschbecken und Klos an, die hier gemacht werden: Wie kann so ein Idiot etwas eckig machen, wo ein runder Arsch draufkommt!»

Die Welt, Journalisten, Auftraggeber und Kollegen insbesondere, war für ihn oft eine Welt der Deppen. Dass er das so lautstark in eben diese Welt trompetete, ist ein Grund dafür, dass Colanis eigentliche Nachdenklichkeit, sein Weltwissen und seine enorme, ja fast unbegreiflich schöpferische Kreativität nicht immer angemessen wahrgenommen wurden.

Rund und bequem: Sitzmöbel von Colani in einer Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München. Foto: Ulrich Baumgarten (Getty Images)

Der am 2. August 1928 in Berlin als Lutz Colani geborene Gestalter, der den Begriff «Design» geprägt hat wie kaum ein anderer Formfinder (was ihn nicht daran hinderte, das Wort zu verachten), war ausgebildet als Bildhauer und Aerodynamiker. Aus beiden Sphären sowie aus einer frühen Bewunderung für das Werk des Modernisme-Vordenkers Antoni Gaudí leitete er seine organisch anmutende, zumeist skulptural gerundete Formensprache ab.