Laden leicht(er) gemacht Infos einblenden

Wer der Elektromobilität skeptisch gegenübersteht, übt unter anderem in der Regel auch Kritik am mühsamen und langen Laden der Batterie. VW will nun den Ladevorgang möglichst einfach und komfortabel gestalten. So sind alle sechs schon bestellbaren ID.3-Modelle mit einer Schnellladefunktion ausgerüstet. Dann bietet VW einen ID-Charger an, den man zu Hause installieren kann. Die Wallbox gibt es in drei Versionen mit unterschiedlichen Ladeleistungen zum Einführungspreis ab 499 Franken und kann entweder online oder beim Händler gekauft werden. Für unterwegs erhalten ID.3-Kunden über We Charge digitalen Zugang zu mehr als 150’000 Ladestationen in ganz Europa. Damit lassen sich Routen unter Berücksichtigung des Ladenetzes planen, und man kann sich zu freien Stationen navigieren lassen, auch zu den Ionity-Schnellladesäulen. Zudem profitiert man als ID.3-Fahrer in den ersten drei Jahren von einem Vorzugstarif. In der Schweiz stehen rund 6000 Ladestandorte zur Verfügung, an rund 350 davon ist schnelles Laden über das Combined-Charging-System möglich. Hier kann die Batterie für 55 Rappen pro Kilowattstunde mit bis zu 125 kW aufgeladen werden. Für Vielfahrer gibt es das Tarifmodell «We Charge Plus» mit einer monatlichen Grundgebühr von weniger als 10 Franken und einem Strompreis von 30 Rappen pro Kilowattstunde. Die Authentifizierung erfolgt mit der We-Charge-Karte oder in Zukunft über Plug & Charge: Da wird das Elektroauto von der Ladesäule erkannt, wenn man es anschliesst. (mbm.)