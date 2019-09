Der Kronzeuge, der alle nervös macht

Der Angeklagte half der Staatsanwaltschaft, die Cum-Ex-Geschäfte zu entschlüsseln

Martin S. hat sie, aber auch andere Finanzakteure zum Teil schwer belastet mit seinen Aussagen. Und weil die Materie so komplex ist, fertigte er während der Vernehmungen immer wieder kleine Zeichnungen in eher unleserlicher Handschrift an, mit Abkürzungen, Symbolen und Pfeilen, die verschiedene Kreise verbinden. Sie zeigen, wie die Deals funktionieren, wie das System so erfolgreich sein konnte.

Kurz: Martin S. hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Kölner Staatsanwaltschaft die Cum-Ex-Geschäfte Stück für Stück entschlüsseln konnte. Das hat auch Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker am ersten Prozesstag bestätigt. Heute nun soll er diese Aussagen vor dem Landgericht in Bonn zumindest in gekürzter Form wiederholen. Weil die Aussage so umfangreich ist und vom Englischen ins Deutsche übersetzte wird, hat das Gericht noch nicht festgelegt, ob Martin S. einen oder zwei Tage aussagen wird. Auch, ob er zeichnen werden darf, ist im Vorfeld nicht durchgesickert. Klar aber ist: Es wird spannend am zweiten Prozesstag.